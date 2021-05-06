الإمارات ترسل طائرة إلى مالي تحمل 50 طناً من المواد الغذائية

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية، إلى جمهورية مالي، ضمن مبادراتها خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور يوسف سيف خميس سباع آل علي سفير الدولة لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية: «تسعى دولة الإمارات دائماً إلى تقديم كل دعم ممكن لكافة الدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف التي تتطلب التضامن والتعاون الدولي وخصوصاً في شهر رمضان الكريم».

وأضاف: «كانت مالي من بين الدول التي أرسلت لها دولة الإمارات مساعدات في إطار الجهود العالمية لمواجهة جائحة (كوفيد 19)، حيث تم إرسال طائرة حملت 6 أطنان من المساعدات الطبية، استفاد منها 6 آلاف من الكوادر الطبية في أبريل من العام 2020، وذلك ضمن التنسيق والتعاون متعدد الأطراف لاحتواء الجائحة».

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