مجلس شرطة أبوظبي الرمضاني يوصي بدراسات حول العمل التطوعي

المصدر: دبي - البيان

أوصى المجلس الرمضاني الافتراضي لشرطة أبوظبي، بالعمل على إعداد الدراسات العلمية حول واقع ومسيرة العمل التطوعي في دولة الإمارات، وتركز على جهود تطويره خلال الخمسين عاماً المقبلة، بما يدعم توجهات القيادة الرشيدة، ويدعم مسيرة التكاتف المجتمعي.

وناقشت الجلسة موضوع «التطوع تكاتف مجتمع وفن إدارة الأزمات» لتبني التفكير الإيجابي والتشجيع على التطوع وانتهاج سبل جديدة وممارسات من شأنها التغلب على العوائق.

وأدارت الجلسة مريم الأحمدي الباحثة بإدارة الشرطة المجتمعية، مستعرضة أشكال العمل التطوعي ومفهومه ودوره في تعزيز التكافل عبر تنفيذ المبادرات الهادفة.

وأوضح العميد الدكتور حمود العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن العمل التطوعي ليس دليلاً على تآلف المجتمع ووحدته كمثال للمسؤولية المجتمعية، بل أصبح مؤشراً على تقدّم المجتمعات.

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