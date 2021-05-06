«إسلامية دبي» توزع 1.4 مليون وجبة على المستحقين خلال رمضان

المصدر: دبي ــ وام

قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية وجمعية بيت الخير وجمعية دار البر ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز دبي ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة وطني الإمارات التطوعي، مليوناً و422 ألفاً و704 وجبات طازجة لمستفيدين في دبي والإمارات الشمالية، بقيمة وصلت إلى أكثر من 14 مليون درهم منذ بداية شهر رمضان المبارك في 20 منطقة أساسية و137 نقطة توزيع في صورة تعكس معاني التلاحم المجتمعي.

جهود

وأشار الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إلى أن عملية توزيع الوجبات الغذائية هي عملية توحيد للجهود الوطنية كافة وهي مهمة لخدمة الرسالة والقيمة الإنسانية انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للأعمال الخيرية والإنسانية المستدامة.

ثناء

ومن جانبه أثنى أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري الجهود المبذولة من قبل الجهات المشاركة في عملية الإشراف على توزيع الوجبات الرمضانية.

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