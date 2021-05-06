ندوة رمضانية للعلماء ضيوف رئيس الدولة تؤكد ضرورة الحفاظ على الموارد

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن بعد ندوة بعنوان «الاستهلاك الإيجابي» في إطار فعاليات البرنامج الرمضاني للعلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه لله، اشتملت على عدد من المحاور التي تناولت جملة من الموجهات الشرعية والدراسات العلمية المتخصصة التي تؤكد ضرورة المحافظة على الموارد وعدم هدرها، شارك فيها العلماء الضيوف والمختصون في هذا المجال.

وفي ورقته البحثية التي كانت بعنوان «الاستهلاك الإيجابي مقصد شرعي» قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، من العلماء الضيوف: إن ثقافة الترشيد حث عليها ديننا الإسلامي الذي أمرنا بالاعتدال في الصرف والإنفاق وحذرنا من الاستهلاك غير المقنن لدوره السلبي ومساهمته في فناء الموارد التي تعتمد عليها حياة البشر. وقال الدكتور مصعب السامرائي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام الأعظم في بغداد، من العلماء الضيوف: إن الله استخلف الإنسان في الأرض وأوكل إليه مهمة عمارتها وتنميتها، والمحافظة على مواردها والاستهلاك بغير إفراط ولا تفريط، مبيناً أن الالتزام بهذا النهج هو عبادة وطاعة وشكر لله تعالى، سارداً بعض التوجيهات النبوية لترشيد الاستهلاك ذكر في أولها الاقتصاد في الإنفاق، ثم الكفاف بحيث يسعى الإنسان لما يكفيه، والقناعة بما قسمه الله له. ودعا المستشار صالح الحليان، المستشار المالي، وخبير محاكم ومحكم، إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك في المجتمعات من خلال التوعية بضرورة تنظيم الدخل وموازنته مع المصروف ووضع أهداف مستقبلية في الحياة، وكذلك تنمية مهارات الأفراد للإنتاج.

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