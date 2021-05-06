«المعاشات»: شراء مدة الخدمة الاعتبارية لتحسين المعاش وليس لاستيفاء مدة استحقاقه

المصدر: أبوظبي - وام

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن شراء مدد الخدمة الاعتبارية ليس لغايات استيفاء المدة المقررة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وإنما لتحسين نسبة المعاش عند التقاعد ولذلك فإن من أهم شروطها أن يكون المؤمن عليه قد استوفى المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي وهي (20) عاماً.

وأوضحت أن مدد الخدمة الاعتبارية تعتبر مدداً غير فعلية يستطيع المؤمن عليه شراءها لإضافتها لمدد خدمته الفعلية لزيادة قيمة معاشه عند التقاعد، ويحق للرجل شراء 5 سنوات تمنحه زيادة في المعاش بواقع 10 %، بينما يحق للمرأة شراء 10 سنوات كحد أقصى تمنحها زيادة في المعاش بواقع 20%، مشيرة إلى أن هذه الخدمة اختيارية ولذلك يستطيع أي منهم شراء أي عدد من السنوات المسموح بها وليس شراء المدة بأكملها. ولفتت إلى أن الشراء يكون في حدود السنوات المؤهلة لبلوغ مدة الخدمة 35 عاماً وهي المدة المؤهلة للحصول على المعاش بالحد الأقصى. وعلى سبيل المثال إذا كانت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه أو المؤمن عليها 33 عاماً فلا يجوز لهما شراء سوى عامين فقط لاستكمال المدة المؤهلة للحصول على المعاش بالحد الأقصى، هذا برغم أن القانون قد أجاز لهم شراء مدة أكبر من ذلك، وعليه فإن أي شراء لمدة خدمة ينبغي ألا يتجاوز مع مدة الخدمة الفعلية 35 عاماً.

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