«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تناقش قيم العقل والحكمة في القرآن

المصدر: دبي - البيان

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرة دينية جديدة تحت عنوان «قيم العقل والحكمة في القرآن الكريم»، التي تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، وقد ألقى المحاضرة المفكر الكبير الأستاذ الدكتور رضوان السيد عضو المجلس العلمي الأعلى في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والأستاذ في الجامعة اللبنانية.

وقد استهّل السيد محاضرته بذكر 6 مفاتيح متعلقة بقيم القرآن وهي: وحدة الخلق، الكرامة، الرحمة، العدل، التعارف والخير العام، وقد عنى بوحدة الخلق كما جاءت في التصور القرآني أننا كبشر مخلوقين من إله واحد وجميعنا متساويين فإن الله لا يميز بين خلقه. وأن الكرامة قيمة إنسانية متساوية بين بني البشر في مبدأها، فيما تعد الرحمة القيمة القرآنية الثالثة إحدى أهم القيم وهي اسم من أسماء الله وهي القيمة التي تحكم العلاقات في كل المجتمعات.

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