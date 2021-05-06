إطلاق برنامج «ممرضي الجيل القادم» في أبوظبي يونيو المقبل

المصدر: أبوظبي-البيان

تستعد دائرة الصحة- أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، لإطلاق برنامج «ممرضي الجيل القادم» الذي يستهدف العاملين في المهن التمريضية في الإمارة، ويتطلع إلى الارتقاء بكفاءات الكوادر التمريضية، وضمان تقديمهم خدمات رعاية صحية تتسم بأعلى درجات التميز والجودة وتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.

وبموجب البرنامج الجديد الذي سيتم تنفيذه في يونيو المقبل، ستلتحق أول دفعة من الكوادر التمريضية المسجلة، والتي يبلغ عددهم 250 ممرضاً بدورات تدريبية مكثفة ضمن 4 مراحل مختلفة، حيث سيحصل الممرض مع كل مرة يجتاز فيها مرحلة جديدة من المراحل الأربع على شارات خاصة تحدد اجتيازه للمرحلة، وتشمل الشارات حسب الترتيب: الممرض المؤهل، والممرض الكفؤ، والممرض الخبير، والممرض المتميز.

ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى زايد العسكري، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، ومجموعة (في بي إس) للرعاية الصحية ومجموعة (إن إم سي) للرعاية الصحية.

وقال الدكتور راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «يعد التعليم الطبي ركيزة أساسية ضمن استراتيجية دائرة الصحة- أبوظبي، ومع إطلاق برنامج ممرض المستقبل تمضي دائرة الصحة بجهودها بالتعاون مع شركائها للارتقاء بمستوى الخدمات التمريضية في إمارة أبوظبي وفق أحدث الممارسات العالمية».

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