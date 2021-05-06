ملتقى رمضاني يناقش طرح مبادرات لتمكين الجيل الناشئ

المصدر: دبي- البيان

ناقش ملتقى رمضاني تم تنظيمه ضمن فعاليات المشروع الوطني «أبنائنا مسؤوليتنا» أبرز المبادرات التي تهدف إلى تمكين الجيل الناشئ وإعداده وتمكينه، ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع وتحديداً الشاب.

شارك في الملتقى الذي قام على تنظيمه مركز ملهمين للتدريب والاستشارات بعنوان «مبادرات من أجل الإمارات» نخبة من المبادرين المميزين من مختلف الأعمار والجنسيات، وأدارته بدرية الظحناني المستشارة التربوية والاختصاصية الاجتماعية، مؤسس المشروع الوطني.

وتحدث سالم النار الشحي عضو مجلس الوطني الاتحادي سابقاً عن المبادرات الخاصة بنشر ثقافة العمل التطوعي مهمة وتحقق التلاحم الأسري إلى جانب تعزيز المهارات المهنية، والصحة النفسية وإكساب المنخرط في المجال التطوعي الثقة بالنفس والمعرقة، علاوة على قدرة التواصل مع جميع فئات المجتمع واكتسابه الأخلاق الحميدة، مؤكداً أهمية العمل على تعميم ونشر ثقافة العمل التطوعي باعتباره قيماً عليا تعكس عمق التلاحم المجتمعي.

وعرفت بدرية عبيد المستشارة التربوية والاختصاصية الاجتماعية المشاركين في الملتقى بالمشروع الوطني أبنائنا مسؤوليتنا، والذي أطلق في بداية 2021 بعد خطة مدروسة من واقع كاختصاصية اجتماعية ما يقارب 14 سنة، شاملاً أكثر من 30 مبادرة وطنية خليجية عربية.

وأكدت نعيمة السعيدي مديرة مركز ملهمين للتدريب والاستشارات أن تنظيم الملتقى ومشاركة ثلة من أهل الاختصاص يأتي في سياق خطة مبتكرة ومرنة تواكب المستجدات، مؤكدة استمرار دعم المشروع النوعي الرامي إلى تمتين التلاحم المجتمعي.

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