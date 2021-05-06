إطلاق «حافلة عند الطلب» في جزيرة ياس 13 مايو

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيطلق «خدمة حافلة عند الطلب» في جزيرة ياس اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، من خلال طلبها عبر تطبيق «Abu Dhabi Link»، وهي خدمة يشغل من خلالها المركز حافلات صغيرة للعمل عند الطلب، حيث تُعتبر وسيلة نقل ذكية، يمكن الحصول عليها بطريقة سهلة عبر تطبيق الهاتف المتحرك.

وأوضح المركز أنها خدمة مجانية في المرحلة الأولى، وستكون متاحة يومياً داخل الجزيرة من الساعة 06:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً.

وتعتمد فكرة خدمة «حافلة عند الطلب» على توفير حافلة عند طلبها من أفراد المجتمع للانتقال داخل المنطقة نفسها ونقلهم من مواقعهم إلى أقرب محطة أو وسيلة نقل عام أو أي وجهة أخرى يقصدونها داخل المنطقة التي تعمل فيها الحافلة، وتمثل إحدى وسائل النقل القائمة على مبدأ الميل الأول والأخير عن طريق تشغيل حافلات صغيرة للعمل عند الطلب باستخدام تطبيق ذكي في مناطق محددة بالإمارة، وتشجع الموجودين والقاطنين في تلك المناطق على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم الداخلية، حيث تقلل مسافة المشي ووقت انتظارهم من خلال نقلهم بحافلات صغيرة عند الطلب.

ويمكن الحصول على الخدمة عبر تطبيق «Abu Dhabi Link»، ومن ثم تحديد المكان الخاص بالراكب والوجهة المستهدفة واختيار الوقت المناسب لبدء الرحلة، قبل الضغط على خيار الحجز، ومن ثم اتباع المسار المحدد في التطبيق للوصول إلى موقع الحافلة التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة منه

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