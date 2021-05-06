بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات خالفت الممارسات الصحية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي أول من أمس، مقهى شيشة ومغسلتين ومركز تدليك، بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، والاكتظاظ، وعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، حيث نفذ مفتشو البلدية زيارات رقابية على 2351 مؤسسة، وتم مخالفة مؤسستين وتوجيه 26 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2319 مؤسسة.

وتحرص بلدية دبي على متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها في وقت سابق، وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات لعل من أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات.

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