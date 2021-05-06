«طوارئ وأزمات الشارقة» تحث المجتمع على مواصلة أخذ اللقاح في رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

حث الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث في الشارقة أفراد المجتمع على المبادرة لأخذ التطعيم ضد فيروس «كوفيد 19» في نهار شهر رمضان، لافتين إلى أنه لا يُفسد الصيام، حيث أجمعت المجامع الشرعية، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على أنه لا يوجد أي مانع شرعي يحول دون أخذ اللقاح خلال فترة الصباح من الشهر الفضيل، لأنه لا يؤثر على صحة الصيام. وأثار موضوع أخذ اللقاح في رمضان قلق الكثير من الأشخاص المقبلين على أخذه، خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع شهر رمضان.

وقال الواعظ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة: «يتقاعس بعض الناس عن أخذ اللقاح أو تأخير الجرعات في شهر رمضان ظناً منه أن هذا اللقاح يفطر الصائم، إلا أن فتاوى المجامع الشرعية، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أجمعت على جواز أخذ اللقاح في نهار رمضان».

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