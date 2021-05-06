تطوير 80 % من الخدمات الرقمية المتكاملة للجهات الحكومية عبر «تم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» أمس عن إتاحة تطبيق «تم»، لأفراد المجتمع كافة بهدف منحهم الفرصة المناسبة لتجربة التطبيق واستخدام الخدمات الرقمية المتوفرة فيه خلال هذه المرحلة من التطوير، من أجل تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية التي تمس حياتهم اليومية وصولاً إلى توفير 100% من الخدمات الرقمية المتكاملة للجهات الحكومية بإمارة أبوظبي عبر تطبيق «تم» بنهاية العام الحالي، ودعت اللجنة العليا للحكومة الرقمية مجتمع إمارة أبوظبي لتجربة تطبيق «تم»، حيث تم الانتهاء من تطوير وتوفير 80% من الخدمات الرقمية المتكاملة للجهات الحكومية بإمارة أبوظبي عبر التطبيق حتى هذه اللحظة بما يعادل 570 خدمة رقمية متكاملة.

وقال علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي: يمثّل إشراك أفراد المجتمع في عملية البناء والتطوير لتطبيق «تم» أولوية رئيسية ومستمرة نحو تحقيق الريادة والتميز في منظومة الخدمات الحكومية لإمارة أبوظبي.

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي: طموحنا في شرطة أبوظبي هو توفير مجتمع آمن ونحمل على عاتقنا كذلك مسؤولية دعم السكان والمواطنين وجعل حياتهم اليومية أسهل. كما يمثل تكامل الخدمات الحكومية على تطبيق تم خطوة مهمة إلى الأمام في كيفية تقديم تجربة متكاملة للمتعاملين. وقال محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: المشروع يسهم في تسريع التحول الرقمي في أبوظبي. هذه خطوة رئيسية إلى الأمام.

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