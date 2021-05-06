«إذن القبض» والتفتيش الذكي في «نيابة دبي».. نقلة نوعية باختصار الإجراءات

المصدر: دبي - البيان

أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في إمارة دبي أن مبادرة إذن القبض والتفتيش الذكي، شكّلت نقلة نوعية في العمل التنفيذي بالنيابة العامة، لاسيما من جهة اختصار الإجراءات والروتين، وتسريع عملية القبض والتفتيش والحصول على الأدلة، وصونها من العبث أو التغيير أو التغييب، بما يدعم تحقيق العدالة وعدم تفويت أي دليل، مع التركيز على تسهيل مهمة مأموري الضبط القضائي، من خلال تبسيط إجراءات بوسائل التقنية الحديثة المتمثّلة بتطبيق ذكي يخص إذن القبض والتفتيش الذكي.

وأدركت النيابة العامة في دبي أهمية تطوير الإجراءات وتقنيات العمل، بالتوازي مع تطوّر التشريعات وتحديث الأنظمة، ولأجل ذلك فهي مستمرة في عملية تطوير وتحديث إجراءاتها، وتسهيل أعمالها الإدارية والتنفيذية، في سبيل تحقيق عدالة ناجزة، وتجنّب الروتين، والرقي الإداري وتحقيق الإسعاد الحقيقي للمتعاملين، وتعتبر نيابة دبي من أوائل النيابات في اعتماد إذن القبض والتفتيش الذكي.

تحقيقات

ويُعتبر جانب الأدلّة وإثباتها والحصول عليها في التحقيقات، بالإضافة إلى القبض على المتهمين في أسرع وقت ضمن أُطر القانون، أحد أهم المحاور التي تعمل النيابة العامة على تحقيقها في سبيل إنجاز العمل بالدقة والسرعة المنشودة، وحفظ الحقوق وتطبيق القانون بنزاهة.

ومنذ أن بدأ إدخال التطبيقات الذكية في الأعمال الإدارية والتنفيذية، وتوجّهت حكومة دبي لتحديث إجراءاتها وخدماتها لتواكب هذا الاتجاه، شرعت النيابة العامة في دبي في دراسة التحوّل التقني واستحداث تطبيقات تدعم العمل القضائي، ولا تقتصر في آثارها الإيجابية على النيابة ومتعامليها فحسب، بل تتخطاه إلى جهات أخرى.

ومن هذا المنطلق أطلقت النيابة العامة في دبي سابقاً، مبادرة إذن القبض والتفتيش الذكي، والتي تتمثل بتطبيق ذكي يُسهّل ويختصر عملية استصدار الإذن من قبل مأموري الضبط القضائي، ويتم من خلاله حصول مأموري الضبط القضائي على إذن من قبل النيابة العامة بالقبض والتفتيش بما يحقق الحصول على أدلة داعمة لإثبات الجريمة.

وتعكس مراحل تطبيق مبادرة إذن القبض والتفتيش الذكي هذه الرؤية وكيف بادرت النيابة العامة في دبي إلى استحداثها في وقت مبكّر.

وقال النائب العام: من خلال تطبيق إذن القبض والتفتيش الذكي، اختصرت النيابة العامة في دبي مراحل إذن القبض والتفتيش من 7 مراحل إلى 3 مراحل فقط في أذون القبض والتفتيش الذكي.

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