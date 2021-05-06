احتفاء إماراتي بأسبوع المرور العربي

المصدر: دبي - البيان

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفال بأسبوع المرور العربي، الذي تحتفل به الدول العربية الشقيقة هذا العام تحت شعار «الحوادث ليست بمصير.. بل إهمال وتقصير» خلال الفترة من 4 ولغاية 10 مايو الجاري. ويأتي الاحتفال، الذي تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الثاني عشر لرؤساء أجهزة المرور بالدول العربية.

وقال العميد جمعة أحمد هامل القبيسي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية: إن مناسبة أسبوع المرور العربي تأتي تأكيداً على أهمية التزام السائقين ومستخدمي الطريق بقواعد المرور والسلامة المرورية، وضرورة إيجاد الحلول الفعّالة للتحديات التي تواجه تحقيق السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث المرورية.

وأضاف: إن حوادث المرور وما ينجم عنها من آثار سلبية على المجتمع، تشكل خطراً حقيقياً تستوجب وقفة جادة، لإيجاد الحلول الجذرية والناجحة للحد من هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها العديد من الأبرياء، مؤكداً الحاجة إلى جهود مشتركة وقدرات متواصلة للحد من وقوع الحوادث المرورية، والاهتمام بتوعية شرائح المجتمع المختلفة بقواعد وآداب المرور الصحيحة.

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