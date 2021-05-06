الإمارات والبحرين تبحثان تعزيز التعاون الفضائي

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، مع المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين الشقيقة، سبل تعزيز مجالات التعاون في المجال الفضائي، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوكالة والهيئة.

كما تابع الوزيران في اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد آخر مستجدات المشاريع الفضائية المشتركة وذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة وإبراهيم القاسم مستشار علوم الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء وعدد من المسؤولين من الجانبين.

اهتمام

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري إن وكالة الإمارات للفضاء تولي اهتماماً خاصاً بتمكين وتدريب الكوادر الشابة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور والازدهار بالإضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة مع الدول الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في هذا الشأن ومن هذا المنطلق يسعدنا دائماً التعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين التي تربطنا بها علاقات أخوية وتاريخية وثيقة وذلك تفعيلاً للاتفاقيات التي تربط الوكالة والهيئة والرامية إلى تعزيز نمو القطاع الفضائي في البلدين الشقيقين".

من جانبه أشاد المهندس كمال بن أحمد محمد بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون الكبير والمتنامي في مجالات علوم الفضاء وبخبرة دولة الإمارات في هذا القطاع الآخذ في التنامي وبشكل متسارع، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في العديد من المجالات وتحديداً في قطاع الفضاء حتى أصبحت مثالاً يحتذى به بين دول العالم.

مذكرات

واستعرض الطرفان عدداً من أوجه التعاون بين الجانبين وفقاً لمذكرات التفاهم المبرمة سابقاً مشيدين بالدور المتميز لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في تدريب نخبة من منتسبي الهيئة على تقنيات الفضاء وإشراكهم في تنفيذ عدة مشاريع بما أسهم في تأهيلهم وإكسابهم خبرات في قطاع الفضاء في مملكة البحرين.

كما تم مناقشة عدة مواضيع من أبرزها مشروع بناء القمر الصناعي المشترك والوقوف على آخر المستجدات المتصلة بموعد إطلاقه وفرص التدريب في عدد من المجالات ذات الصلة بعلوم وتقنيات الفضاء وتبادل الآراء حول مجموعة من المشاريع المستقبلية.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم العسيري أن التعاون بين الجانبين يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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