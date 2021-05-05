توقعات الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الطقس سيكون غداً رطباً مع فرصة تشكُّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح أنه يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر مائل للحرارة نهاراً، مشيراً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي توقعات الطقس في الإمارات خلال بقية الأيام المقبلة:

الجمعة

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية –يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر – تميل درجات الحرارة للارتفاع.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي - فرصة تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر شرقاً – ارتفاع أخر في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال – مائل للحرارة نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئياً ومغبر أحياناً خاصة شرقاً – مائل للحرارة نهاراً.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً خاصة شرقاً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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