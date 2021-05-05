«الإمارات للتنمية الاجتماعية» تعلن نتائج الدورة الـ 3 لجائزة التميز الاجتماعي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، نتائج الفائزين بجوائز الدورة الـ 3 من جائزة التميز الاجتماعي لعام 2020 - 2021، خلال الحفل الافتراضي الذي تم بثه مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة، حيث تنافس على الجائزة 50 ملفاً ضمن 4 فئات.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي، أن التميز الاجتماعي جسدته قيادتنا الرشيد على أرض الواقع منذ نشأة الدولة من خلال تحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية، حيث كشفت جائحة «كوفيد 19» عن قوة ترابط وتلاحم المجتمع الإماراتي من مواطن ومقيم خلف قيادتنا الرشيدة، وتقديم الجهود في كل المجالات لتعزيز الأمان الصحي والمجتمعي في تقديم أبهى صور المسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى أن جائزة التميز الاجتماعي في دورتها الثالثة جاءت ضمن ظروف استثنائية في ظل انتشار جائحة كورونا، لتعزيز ونشر ثقافة العمل والإبداع المجتمعي للشخصيات والمؤسسات التي استشعرت مسؤولياتها الاجتماعية وقدمت إسهاماتها في خدمة الوطن، ولذلك قامت الجمعية بإطلاق الجائزة، لتساهم مع نظيراتها من الجوائز على مستوى الدولة في تعزيز منظومة التميز الاجتماعي الإماراتي.

ظروف

وأوضح خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية، أن الجائزة انطلقت في ظروف استثنائية لتكريم الجهود المجتمعية خلال جائحة كورونا، والتي أبرزت قوة الشعب الإماراتي في تقديم صور التميز من خلال الأعمال التطوعية والإنسانية، حيث قامت الجائزة بدور نوعي في تكريم تلك الجهود وإبرازها في ظل نشر روح التنافس الإيجابي والإبداعي، وتفعيل علاقات التعاون وتشجيع الإنجازات الوطنية من البرامج الاجتماعية وإبراز المبادرات الرائدة والمتميزة منها، وتقدير وتكريم الفئات المتميزة من الأفراد والجماعات والمؤسسات في مجالات العمل الاجتماعي برأس الخيمة.

وأضاف: قدمت الجائزة تكريماً خاصاً للشرطي سمير عبدالله الحبابي «الشرطي الباسم» لدوره في نشر ثقافة السعادة بين قائدي المركبات على طرق رأس الخيمة، وحصد فئة الشخصية الاجتماعية المتميزة، سالم راشد علي المفتول آل علي فئة الشخصية الاجتماعية المتميزة «فئة المواطنين»، وحصد أحمد إبراهيم حمدان بكيرات «فئة المقيمين»، وفائز بجائز فئة العمل الاجتماعي المتميز عبدالله محمد الأنصاري من مركز إرادة للعلاج والتأهيل «فئة أفراد» ومؤسسة التنمية الأسرية «فئة مؤسسات»، وحصدت فئة العمل الخيري المتميز فاطمة محمد الحمادي «فئة أفراد»، ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية «مؤسسات»، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية «مؤسسات»، وحصد نادي المدام الثقافي الرياضي جائزة أفضل الممارسات المبتكرة لاستمرارية الخدمات الاجتماعية وقت الأزمات والطوارئ.

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