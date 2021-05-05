دائرة الصحة تطلق برنامج "ممرضي الجيل القادم" في أبوظبي

المصدر: وام

كشفت دائرة الصحة أبوظبي عن برنامج "ممرضي الجيل القادم" الذي يستهدف العاملين في المهن التمريضية في الإمارة ويتوقع أن يستفيد منه حوالي 15 ألف ممرض يعمل في القطاع الصحي في الإمارة حيث يتطلع إلى الارتقاء بكفاءات الكوادر التمريضية وضمان تقديمهم خدمات رعاية صحية تتسم بأعلى درجات التميز والجودة وتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية.

وذكرت الدائرة ان البرنامج الجديد الذي سيتم تنفيذه في يونيو المقبل ستلتحق به أول دفعة من الكوادر التمريضية المسجلة والتي يبلغ عددهم 250 ممرض بدورات تدريبية مكثفة ضمن 4 مراحل مختلفة حيث سيحصل الممرض مع كل مرة يجتاز فيها مرحلة جديدة من المراحل الأربع على شارات خاصة تحدد اجتيازه للمرحلة وتشمل الشارات ما يلي بالترتيب: الممرض المؤهل والممرض الكفؤ والممرض الخبير والممرض المتميز.

ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومستشفى زايد العسكري وكلية فاطمة للعلوم الصحية ومجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط ومجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية ومجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية.

وقال الدكتور راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي ان البرنامج يركز على تعزيز مهارات الرعاية السريرية والتمريضية لدى الكوادر التمريضية التي تمثل حوالي 52% من إجمالي المهنيين الصحيين العاملين في القطاع إلى جانب تقديم الدعم اللازم لهم لإتقان فن التواصل وصقل مهاراتهم في الرعاية التمريضية التنسيقية على جميع المحاور فضلاً عن توفير بيئة داعمة للتطوير المهني لهذه الفئة التي تلعب دوراً حيوياً في القطاع الصحي في الإمارة".

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