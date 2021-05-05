إسعاد شرطة دبي تقدم خصومات ومزايا حصرية من «الاتحاد للطيران»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، عن تقديمها خصماً حصرياً من شركة «الاتحاد للطيران» لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، ويشمل العرض الجديد خصومات على تذاكر السفر بنسبة 20% للرحلات المتوجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبنسبة 15% للرحلات المتوجهة إلى باقي دول العالم، لتصل عدد الوجهات التي يشملها العرض الجديد 80 وجهة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.

كما يشمل العرض عدداً من المزايا الحصرية التي انفرد بها حاملو بطاقة إسعاد وأسرهم، كالسماح لهم بـ 23 كيلو جراماً إضافياً على الدرجة السياحية، و32 كيلوجراماً إضافياً على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، وذلك عند السفر للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما يسمح بـ 15 كيلو جراماً إضافياً لجميع الوجهات الأخرى على جميع الدرجات، يضاف إلى كل ذلك خصم يصل إلى 10% على جميع باقات الاتحاد للعطلات، حيث يتم إنهاء جميع إجراءات السفر في مكتب خدمة خاص بحاملي بطاقة إسعاد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز