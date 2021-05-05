الإمارات ترسل طائرة إلى مالي على متنها 50 طنا من المواد الغذائية

المصدر: وام

‎أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية، إلى جمهورية مالي، ضمن مبادراتها خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سعادة الدكتور يوسف سيف خميس سباع آل علي سفير الدولة لدى جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية:" تسعى دولة الإمارات دائما إلى تقديم كل دعم ممكن لكافة الدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف التي تتطلب التضامن والتعاون الدولي وخاصة في شهر رمضان الكريم".

وأضاف سعادته:" كانت مالي من بين الدول التي أرسلت لها دولة الإمارات مساعدات في إطار الجهود العالمية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، حيث تم إرسال طائرة حملت 6 أطنان من المساعدات طبية، استفاد منها 6 آلاف من الكوادر الطبية في أبريل من العام 2020، وذلك ضمن التنسيق والتعاون متعدد الأطراف لاحتواء الجائحة".

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