"مجموعة دتكو" تقدم مليوني درهم لحملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة دتكو التجارية والصناعية، المتخصصة في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية والنفط والغاز والسياحة والشحن والخدمات اللوجستية، التبرع بمبلغ مليوني درهم لحملة "100 مليون وجبة"، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في رمضان في 30 دولة في العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويتواصل تدفق التبرعات على حملة 100 مليون وجبة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في شهر رمضان المبارك لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في المجتمعات الأقل دخلاً.

ويستمر الأفراد والمؤسسات، لا سيما شركات القطاع الخاص، في تقديم التبرعات للحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام حتى بعد تحقيقها هدفها كاملاً خلال الأيام العشرة الأولى من إطلاقها بجمعها قيمة 100 مليون وجبة من مساهمات الشركات والأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات الخيرية والإنسانية والفعاليات الاقتصادية في دولة الإمارات.

وتوفر مليونا درهم، التي قدمتها مجموعة دتكو، المكونات الغذائية الأساسية لإعداد مليوني وجبة طعام وتوزيعها ضمن "حملة 100 مليون وجبة" في المجتمعات الأقل دخلاً ذات القدرة الشرائية المنخفضة في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة من أجل تقديم طرود غذائية قابلة للتخزين أو قسائم فورية لمستحقي الدعم الغذائي في تلك المجتمعات وفي مخيمات اللاجئين والنازحين في شهر رمضان المبارك.

أهداف

وتسعى حملة "100 مليون وجبة" التي تتعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فيها مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية، إلى توفير شبكة أمان غذائي تمتد من دولة الإمارات، منطلق الحملة الإنسانية، نحو ملايين الجوعى من الأشد حاجة في 30 دولة تغطيها الحملة.

قيم

وتنطلق الحملة الخيرية المتزامنة مع شهر رمضان المبارك من قيم والتراحم والإحسان التي تميّز الشهر الكريم لتجمعها مع قيم العطاء المتأصلة في مجتمع دولة الإمارات بكافة فئاته لخلق شبكة دعم غذائي تكرس قيم التضامن الإنساني التي تمثلها دولة الإمارات وحرصها على العمل الإنساني والإغاثي الهادف الذي يحدث حراكاً مجتمعياً وإنسانياً تضامنياً ويصنع فارقاً إيجابياً في المجتمعات التي يساندها.

عطاء دون تمييز

وأكد أحمد عبدالرحيم باقر، رئيس مجلس إدارة مجموعة دتكو اعتزاز المجموعة بالمساهمة إلى جانب كل المؤسسات والأفراد الذين سارعوا للتبرع لحملة 100 مليون وجبة تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق الحملة الأكبر من نوعها في المنطقة لتقدم المساعدات والمعونات الغذائية للأشد حاجة في 30 دولة في أربع قارات، فتدفقت التبرعات للحملة لتترجم قيم العطاء وتقديم العون للمحتاج في أي مكان دون تمييز المتأصلة في مجتمع الإمارات والتي كرّستها قيادتها الرشيدة بمبادراتها الإنسانية الملهمة.

وأضاف أن التزام المجموعة بالمساهمة في الحملة الخيرية الهادفة التي تقدم الدعم الغذائي لمستحقيه يأتي في إطار حرصها على رد الجميل لمجتمع الإمارات المعطاء وعلى مسؤولياتها الاجتماعية المؤسسية وقيم التضامن الإنساني، في وقت يزيد فيه تحدي الجوع وسوء التغذية الأعباء على المحتاجين والفقراء في العديد من دول العالم.

ثلاثون دولة

وتشمل الدول الثلاثون التي تغطيها حملة 100 مليون وجبة كلاً من الصومال والسودان ومصر ولبنان والعراق وفلسطين واليمن وتونس والأردن وسيراليون وباكستان والهند وأنغولا وغانا وأوغندا وكينيا وبنجلاديش وأثيوبيا وتنزانيا وبروندي وبنين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان والسنغال ونيبال والبرازيل وكوسوفو.

خيارات للمساهمات

وتواصل حملة 100 مليون وجبة فتح باب المساهمة والتبرع للجميع من داخل دولة الإمارات وخارجها من مختلف الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية والأفراد والمؤسسات ومكونات مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص لدعم المحتاجين.

وتوفر حملة "100 مليون وجبة" أربع قنوات رئيسية للتبرع تشمل الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae ، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في "بنك دبي الإسلامي"، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي "دو" و"اتصالات" داخل دولة الإمارات، وكذلك بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae

مجموعة دتكو

وتُعد مجموعة شركات دتكو من أكبر وأقدم مجموعات الشركات التجارية والصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تأسست عام 1947 وواصلت نموها وتوسعها في قطاعات الإنشاءات والأساسات والبنى التحتية والهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز والسياحة والضيافة والتجارة والنقل والشحن البحري والخدمات اللوجستية.

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