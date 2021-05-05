رجل الأعمال محمد المحاميد يتبرع بنصف مليون درهم لحملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

فيما تتواصل تبرعات المؤسسات والأفراد ومجتمع الأعمال لـ "حملة 100 مليون وجبة"، الأكبر في المنطقة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في رمضان لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 30 دولة في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، تبرع رجل الأعمال محمد أمين محمود المحاميد بنصف مليون درهم لدعم الحملة التي انطلقت من دولة الإمارات للوصول إلى ملايين المحتاجين في أربع قارات.

وتوفر نصف مليون درهم المكونات الغذائية الأساسية لتحضير نصف مليون وجبة في المجتمعات الأقل دخلاً في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة بما يوفر الدعم الغذائي للأفراد والأسر المتعففة تجسيداً لقيم التراحم والتكافل والتعاضد في أوقات الشدة والأزمات في شهر رمضان المبارك.

تبرعات قطاع الأعمال

وتمثل مساهمات رجال الأعمال رافداً مهماً لحملة 100 مليون وجبة، أثمر في تحقيق هدفها كاملاً خلال الأيام العشرة الأولى على انطلاقها بعد أن جمعت قيمة 100 مليون وجبة، فيما تتواصل تبرعات الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية في التدفق على الحملة من داخل الدولة وخارجها لدعم جهودها خاصة بعد أن وسعت نطاقها الجغرافي من 20 دولة في بداية الحملة إلى 30 دولة حالياً، في تجسيد لقيم مجتمع الإمارات بكافة فئاته ونهج العطاء والتضامن الإنساني الذي تطبقه دولة الإمارات في مختلف مبادراتها الخيرية والإنسانية.

أربع قارات

ووسعت حملة 100 مليون وجبة دعمها الغذائي ليشمل ثلاثين دولة في أربع قارات هي السودان والصومال واليمن وتونس والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والعراق وسيراليون وباكستان والهند وأنغولا وغانا وأوغندا وكينيا وبنجلاديش وأثيوبيا وتنزانيا وبروندي وبنين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان والسنغال ونيبال وكوسوفو والبرازيل.

تعاون

وتوزع حملة 100 مليون وجبة الطرود الغذائية والقسائم الفورية على مستحقيها في الدول الثلاثين التي تشملها بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية.

اقتداء

وقال رجل الأعمال محمد أمين محمود المحاميد: "دعماً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحملة100 مليون وجبة واقتداءً بسموه، وددت أن تكون لي مشاركة في هذه الحملة الطيبة لما لها من أثر على المجتمعات الفقيرة وعلى آلاف العوائل المحتاجة في 30 دولة في هذه الظروف التي يشهدها العالم أجمع.

تبرع متواصل

وتستمر تبرعات رجال الأعمال، مثل محمد المحاميد الذي يستثمر ويشارك في العديد من المشاريع والشركات مثل Adam General Trading وFindMore Digital و ID Clinic UA ، لتشكل حراكاً شاملاً في مجتمع الأعمال داخل الدولة لدعم المبادرة الخيرية التي حققت تفاعلاً مجتمعياً شاملاً على مختلف المستويات ومن مختلف القطاعات لتعزز قيم التضامن والمساندة للمحتاجين والأقل دخلاً في الدول التي تشملها دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "100 مليون وجبة"، تلقي التبرعات من الجميع عبر قنوات التبرع الأربع الأساسية التي خصصتها وتشمل موقعها الإلكتروني www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، والحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201، وإرسال رسائل نصية بكلمة "وجبة" باللغة العربية أو "meal" باللغة الإنجليزية في رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي "دو" أو "اتصالات" في دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز