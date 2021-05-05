بلدية دبي تغلق مركز لياقة ومغسلة وتوجه 30 تنبيهاً

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي مركز لياقة بدنية بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، ومغسلة، بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية وذلك في 3 مايو الجاري.

ونفذ مفتشو البلدية 2372 زيارة على المؤسسات، وتمت مخالفة مؤسستين وتوجيه 30 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية اشتراطات وتدابير السلامة العامة 2338 مؤسسة.

ويواصل مفتشو بلدية دبي متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة في المؤسسات ومن أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين.

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