فخورات بالعمل في الحقل الطبي وحماية المجتمع

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

عبرت مواطنات يعملن ضمن خط الدفاع الأول بمستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في عجمان عن فخرهن بالعمل في الحقل الطبي وحماية المجتمع. وذكرن أن العمل جزء بسيط لرد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة للدولة التي قدمت الكثير للإنسان على أرض زايد الخير، لافتات إلى أن العمل في القطاع الطبي بعد جائحة كورونا أصبح ذا أهمية من أجل حماية صحة وسلامة الجميع.

وقالت سارة خميس آل علي التي تعمل في مجال الأشعة: فخورة بعملي في مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بعجمان والعمل ضمن خط الدفاع الأول، لافتة إلى أهمية رعاية صحة وسلامة المجتمع وخدمة الوطن، وأشارت إلى أن العمل في الحقل الطبي يعد رسالة إنسانية وواجباً يقدم في سبيل إنقاذ حياة الآخرين ومساعدتهم.

مؤكدة أنها اختارت مجال دراسة الأشعة من أجل مساعدة المرضى وتقديم جهدها في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للفرد والمجتمع.ومن جانبها، أشارت علياء حسن أحمد البلوشي التي تعمل في مجال الأشعة بمستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في عجمان إلى أهمية العمل ضمن خط الدفاع الأول من أجل صحة وسلامة الجميع، وأعربت عن فخرها واعتزازها بالعمل لمساعدة المصابين.

العلاج الطبيعي

وقالت عائشة محمد كاجور مسؤولة قسم العلاج الطبيعي: نعمل من أجل إعادة تأهيل المصابين بوباء «كوفيد 19»، مشيرة إلى أهمية العلاج الطبيعي في عودة عمل العضلات بصورة طبيعية وعدم تأثرها بالإصابة بالوباء، والعمل على تحفيز حركة المريض، موضحة أنها تعمل في خط الدفاع الأول منذ بداية الجائحة وتشعر بفخر واعتزاز لمساهمتها في المساعدة على إنقاذ حياة الناس.

ومن جهتها أشارت علياء حسين الشامسي، أخصائية علاج طبيعي إلى أهمية العلاج الطبيعي للمصابين بوباء كورونا المستجد وضرورة مساعدتهم على تخطي أزمة الوباء وتأهيلهم للعودة للحياة الطبيعية من خلال العلاج الطبيعي.

مؤكدة أن الفرق الطبية والفنية تعمل ضمن خط الدفاع الأول بمستشفى الشيخ محمد بن زايد في عجمان من أجل صحة وسلامة جميع المصابين وتقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي السياق نفسه، أعربت هند حميد الشويهي، أخصائية علاج طبيعي عن فخرها بالعمل ضمن خط الدفاع الأول بمستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بمرض كوفيد 19.

إقبال

لفتت هند حميد الشويهي أخصائية علاج طبيعي إلى أن العمل في المجال الطبي يشهد إقبالاً من المواطنين والمواطنات لخدمة صحة وسلامة المجتمع.

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