مركز المسح الوطني بالفجيرة يقدم خدماته لـ700 مركبة في اليوم

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أكدت الدكتورة فتحية عبد الله العوضي، مديرة مركز المسح الوطني بالفجيرة، أن المركز ما زال يشهد إقبالاً مستمراً من أفراد المجتمع، الذي يشمل أربعة مسارات مخصصة للسيارات، يتم من خلالها تقديم الخدمات بوجود طاقم طبي وتمريضي مدرب ومؤهل، موضحة بأن المركز يعمل وفق فرق عمل مكونة تقريباً من 70 شخصاً منهم 23 موظفاً من كوادر طبية وتمريضية وفنية إلى جانب 25 متطوعاً و22 أعمال مساندة.

حيث يستقبل المركز خلال شهر رمضان المبارك مراجعيه طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ 9 مساء حتى الـ 1 صباحاً من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة والمناطق المجاورة لها. ولفتت لـ «البيان» بأن طاقة المركز الاستيعابية تصل تقريباً لـ700 مركبة في اليوم الواحد، وأرجعت سبب الإقبال على المركز هو تقديم الخدمات عبر السيارة دون حاجة المراجع للنزول منها، حيث تتم العملية وفق آلية عمل منظمة باستخدام أحدث التقنيات الحديثة التي لا تستغرق وقتاً.

يشمل المركز 6 غرف للعمليات والتسجيل والمختبر وغرفة استراحة للموظفين وتغيير الملابس ومخزن للأدوات والمعدات. وقالت إن العمل خلال رمضان مريح في ظل الأجواء الروحانية، ويشتد الزحام بنهاية الأسبوع من أيام الخميس والجمعة والسبت.

مسارات

يوفر المركز أربعة مسارات للمركبات لخدمة مسحة الأنف واللقاح وفحص الليزر بتقنية «دي بي آي»، خدمات جميعها تقدم في خيمة المسح في ساحة الرميلة، والذي يتم من خلال التسجيل لحجز موعد عبر التطبيق الذكي لشركة «صحة»، حيث إن المركز مجهز جيداً وفق معايير أمن وسلامة عالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز