قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية بمركز شرطة الشعبية

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، على أهم الخطط والمبادرات التطويرية في مركز شرطة الشعبية ضمن مبادرة في الميدان للوقوف على الخدمات المقدمة للجمهور، والتي تستهدف إنجاز معاملاتهم بدقة وإسعادهم.

ورافقه خلال الزيارة اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعقيد حمد عبد الله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة ومدير وضباط المركز.

وأكد اللواء المزروعي اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ومساعيها المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل التطويري بما ينعكس إيجابياً على تعزيز مسيرة الأمن والأمان وفق افضل الممارسات المتقدمة عالمياً.

وقام بجولة في مختلف مرافق المركز والتقى بالمراجعين واستمع لهم حول ملاحظاتهم حول فتح البلاغات الجنائية والقضايا بقسم التحقيق، وأثنى المراجعون على اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.

ووجه اللواء المزروعي بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم ونشر الإيجابية والسعادة بينهم، وتفقد سير العمل والمشاريع والجهود المبذولة، كما استمع إلى شرح عن الهيكل التنظيمي ومهام واختصاصات المركز وجهوده في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع والوقاية من الجريمة ومكافحة الظواهر الإجرامية والحد منها.

وأكد السعي الدائم من أجل تطوير مستوى الأداء والبرامج المستخدمة، وزيادة الإنتاجية باستخدام المنهجيات العلمية وتعزيز علاقات التعاون والتواصل مع الجهات المعنية والشركاء لترسيخ مفهوم الأمن مسؤولية الجميع، والاهتمام بتطوير قدرات العاملين لمواصلة التميز في الأداء من واقع الإحساس العالي بالمسؤولية، بما يعزز الصورة الحضارية لشرطة أبوظبي.

وقاية

وأوضح أن شرطة أبوظبي تعمل على أن تكون من أفضل الجهات الشرطية عالمياً في مكافحة الجريمة والوقاية منها من خلال تطبيق الاستراتيجيات وأفضل الممارسات العالمية ضمن خطط أمنية منظمة ومدروسة لتحقيق معايير الأمن والأمان، وتعزيز مفهوم التعاون بين الشرطة والمجتمع.

وحث الضباط والعاملين بالمركز على تطبيق منهجية التواصل مع الجمهور، والتعرّف على آرائهم ومقترحاتهم ومدى الرضا عن الخدمات المقدمة، وتعزيز العلاقة مع الشركاء في منطقة الاختصاص تحقيقاً لرؤية وأهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتأتي الزيارة في إطار حرصه على متابعة سير العمل بمختلف القطاعات والإدارات والمراكز الشرطية والوقوف على أداء العاملين، وجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين وآليات تطويرها.

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