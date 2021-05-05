%99 الإنجاز في إجراءات التصرف بالنيابات الاتحادية خلال 4 أشهر

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

بيّنت مؤشرات الأرقام الصادرة حول نسب الإنجاز التي حققتها النيابة العامة الاتحادية خلال الثلث الأول من العام الجاري، محافظة كل النيابات التابعة لها على مستوى الدولة على نسب إنجاز في إجراءات التصرف تراوحت ما بين 98 إلى 99%.

وتعزز نسب الإنجاز المرتفعة نجاح النيابة الاتحادية مكانتها، بتبوئها بفضل المبادرات والمشاريع التي أقرتها خلال الفترة الماضية، مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وانتهت كل النيابات الاتحادية خلال الثلث الأول من العام الجاري (يناير إلى أبريل) بمختلف أقسامها من إجراءات التصرف في 12 ألفاً و89 قضية.

حيث تأتي تلك الإنجازات لترسخ جهود الدائرة في رفع مستوى تطوير خدماتها، عبر تنفيذ 3 محاور أساسية مرتبطة بأولوياتها الاستراتيجية تتمثل في التحول الرقمي الذكي في الخدمات لتعزيز تقديم خدمات عالية الجودة، وضمان جودة الخدمات القضائية، وتحقيق أعلى معايير متطلبات التميز القضائي.

ومنذ بدء جائحة «كورونا» شرعت النيابة في خلق بيئة طوعت البنية التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها الدولة في مواصلة عمل إداراتها، بما يرسخ استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته، ويضمن تحقيق أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية.

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