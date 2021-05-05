«قضاء أبوظبي» تعتمد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى

المصدر: (أبوظبي - البيان)

توسعت دائرة القضاء في أبوظبي في اعتماد النماذج التفاعلية لصحف الدعاوى مزدوجة اللغة لتشمل الدعاوى المقامة أمام محاكم الاستئناف بما يتيح للمتقاضين الأجانب سهولة معرفة إجراءات التقاضي والاطلاع على المواد القانونية ذات الصلة بموضوع الدعوى من دون حاجز لغوي، إلى جانب تسهيل إجراءات القيد من خلال نماذج موحدة متاحة إلكترونياً.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد حزمة نماذج صحف الاستئناف باللغتين العربية والإنجليزية يأتي تنفيذاً للمرحلة الرابعة من مشروع نماذج الدعاوى مزدوجة اللغة الذي أطلقته دائرة القضاء منذ عامين في إطار توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتطوير منظومة قضائية متطورة ورائدة عالمياً تدعم جهود إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات، وما يتطلب ذلك من العمل على تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وتطوير الخدمات المقدمة.

وقال المستشار يوسف العبري: إن دائرة القضاء في أبوظبي عبر توفير نماذج صحف الاستئناف باللغتين العربية والإنجليزية تؤكد ريادتها في المنطقة العربية في مجال التطوير القضائي وتبسيط الإجراءات القضائية لجميع أفراد المجتمع بمختلف فئاته.

وأشار إلى أن مشروع ازدواجية اللغة بدأ في المرحلة الأولى بإلزام ترجمة جميع المستندات ومرفقات الدعوى إلى اللغة الإنجليزية في حال كان المدعى عليه أجنبياً، وهي المبادرة التي لا تزال فريدة من نوعها في المنطقة، حيث تعتبر محاكم أبوظبي الجهة الوحيدة التي تتيح للمتقاضي الأجنبي تسلم أوراق القضية باللغة الإنجليزية كشرط للسير في إجراءات الدعوى.

وأوضح أنه في المرحلة الثانية من المشروع وفرت دائرة القضاء نماذج صحف الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية بلغات عدة من بينها الفرنسية والروسية والهندية والصينية.

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