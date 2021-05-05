إقبال كبير على التطعيم في عجمان

أكد حمد تريم عبيد الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، أن جميع المراكز الصحية في الإمارة تشهد إقبالاً كبيراً من المتعاملين الراغبين بالتطعيم خلال فترتي الصباح والمساء، وبهدف عدم حصول تزاحم في المراكز تكون عملية التسجيل المسبق افضل للجميع، ولعدم حضور أعداد كبيرة من الجمهور إلى المراكز الصحية.

وأكد الشامسي لـ«البيان» اهتمام المراكز الصحية بنشر التثقيف والتوعية الصحية بين أفراد المجتمع لتعزيز جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتشكيل جدار حماية من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، واستقبال الراغبين بالتطعيم في ظروف صحية تحفظ صحة وسلامة الجميع، لافتاً إلى ضرورة التزام الجميع بالإرشادات الصحية المطلوبة.

وأشار الشامسي إلى أن عملية التطعيم تسير بصورة جيدة في جميع المراكز وتجد تفاعلاً كبيراً من جميع شرائح المجتمع، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الوعي الصحي بين جميع أفراد المجتمع.

وتضم عجمان 12 مركز تلقيح كوفيد 19، وكانت وزارة الصحة قد عممت باشتراط التسجيل المسبق للراغبين لأخذ لقاح كوفيد 19 في جميع المراكز الخاصة بعملية التطعيم.

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