حملات تفتيشية وتوعوية لأصحاب المطاعم بالذيد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

نظم قسم الصحة العامة ببلدية مدينة الذيد حملات تفتيشية وتوعية للوقاية من فيروس «كوفيد 19» تزامناً مع برنامج لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث.

فقد تم توزيع الكادر الوظيفي كل حسب اختصاصه، وتمثلت الرقابة على المنشآت الغذائية البالغ عددها 436 منشأة والخدمات البيطرية بعدد 106 خدمات والرقابة الصحية والبيئية بعدد 1850، وتم قياس مدى التزام المطاعم والمحلات التجارية بالتعليمات المتخذة للإجراءات الاحترازية الوقائية، وذلك من خلال متابعة للمواقع وعمل زيارات فجائية لضمان التقيد بالإجراءات وعدم انتشار الفيروس.

تثقيف

وأفاد أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة بأنه تم تنظيم حملات توعية وتثقيف للعاملين في المؤسسات الغذائية لحثهم على الإلتزام بالإجراءات الصادرة من لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث بخصوص جائحة «كوفيد 19»، وتوعية العاملين بالإجراءات الوقائية والنظافة الشخصية والالتزام بلبس الكمامات وغطاء الرأس وقفازات الأيادي باستمرار، والتنبيه في حالة التزاحم بالتباعد على ألا يقل عن مترين داخل المحلات.

إضافة إلى توعية العاملين بضرورة تطهير وتعقيم المحلات بشكل يومي مع توفير المعقمات باستمرار وعمل فحوصات دورية وإبراز نتيجة الفحص للتأكد من عدم وجود إي إصابة بين العاملين في مواقع المنشآت الغذائية.

حرص

وأكد الطنيجي أنه خلال الأسبوعين الأولين من رمضان كثّف قسم الصحة من الحملات التفتيشية المفاجئة، فتمخض عنها مخالفة 43 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم التنبيه عليها بعدم تكرار المخالفات، إضافة إلى مصادرة 170.660 كيلوغراماً من المواد الغذائية التالفة.

لافتاً إلى حرص البلدية على تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها المطاعم والمحال التي تتعامل مع المواد الغذائية، من خلال جملة شروط ومواصفات تضمن توفير أعلى المعايير الصحية وآليات الجودة، ومن خلال متابعتها الحثيثة تقوم بضبط المتجاوزين غير الملتزمين بتطبيق الشروط المحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من إصدار إنذارات ومخالفات وغرامات مالية وحتى إغلاق النشاط حسب حجم وضرر المخالفة المرتكبة.

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