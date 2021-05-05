150.419 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 150.419 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2020، وتتنوع أسباب الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الأغذية التابعين للهيئة بين زيارات روتينية اعتيادية لرصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة أو زيارات متابعة للتحقق من التزام المنشأة بتصويب الممارسات الخاطئة، وزيارات أخرى تختص بمتابعة أمر إداري أو زيارات لمتابعة قرار بالإغلاق الإداري.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2020 الذي أصدرته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فقد استحوذت المنشآت الغذائية العاملة في مدينة أبوظبي على أكثر من نصف الزيارات التفتيشية خلال العام الماضي لتصل إلى 82.144 زيارة تفتيشية بنسبة 55% من إجمالي عدد الزيارات، فيما بلغ عدد الزيارات في العين حوالي 52.647 زيارة نسبتها 35%، مقابل 10% في منطقة الظفرة بعدد زيارات بلغ حوالي 15.628 زيارة تفتيشية.

وتستهدف الزيارات التفتيشية منشآت تقديم وتحضير الأطعمة ومنافذ بيع المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين ومحلات البيع بالتجزئة إلى جانب المنشآت التي تقدم أنشطة غذائية أخرى في كل مناطق إمارة أبوظبي.

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