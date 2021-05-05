عبدالله النعيمي يناقش تعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الدائري

المصدر: دبي - البيان

ناقش معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، سبل تعزيز وتسريع جهود التحول نحو الاقتصاد الدائري مع مجموعة من صناع القرار والمختصين في منصة تسريع الاقتصاد الدائري العالمية «PACE».

جاء ذلك في اجتماع افتراضي لمجموعة القيادة في منصة تسريع الاقتصاد الدائري (PACE).

وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي: «إن التحول نحو الاقتصاد الدائري بات يشكل إحدى أولويات دولة الإمارات ضمن توجهاتها واستراتيجيتها المستقبلية للتعافي الأخضر لمرحلة ما بعد كورونا وإيجاد مستقبل مستدام، ولذا تعمل دولة الإمارات على تحفيز الحراك العالمي وتسريع وتيرة هذا التحول».

مشيراً إلى اعتماد الدولة سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021- 2031 والتي تستهدف أربعة مجالات ذات أولوية تشمل البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء.

وأضاف النعيمي: «تبني منظومة الاقتصاد الدائري من شأنه تعزيز فرص النمو الاقتصادي بشكل كبير، بالإضافة إلى دعم جهود حماية البيئة».

إشادة

أشاد أعضاء منصة «PACE» بالدور الرئيس والفعال الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز حراك التحول نحو الاقتصاد الدائري عالمياً، وكانت أول موقع على مبادرة Scale360 التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو مشروع تابع للمنصة.

وأكد الأعضاء أن اعتماد الإمارات سياسة الاقتصاد الدائري وتشكيلها مجلساً متخصصاً للاقتصاد الدائري من شأنهما تسريع وتيرة تطبيق معايير هذا النمط الاقتصادي ما سيعزز جهود الإمارات بشكل عام في تحقيق النمو ومواجهة تحدي التغير المناخي.

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