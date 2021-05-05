«كهرباء دبي» تنظم فعاليتها السنوية لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، عبر منصة افتراضية، فعاليتها السنوية لأصحاب الهمم، ضمن جهودها المتواصلة لدمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع.

وتم خلال الفعالية تكريم الجامعات، والشركات التابعة للهيئة، والشركاء المجتمعيين الذين ساهموا في نجاح مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة» التي أطلقتها الهيئة، وتعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

افتتح الفعالية معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور مسؤولي الهيئة، وعدد من المسؤولين من المؤسسات المحلية والاتحادية والجامعات.

وفي كلمته في الفعالية، أشار معالي الطاير، إلى أن الهيئة تحرص على مشاركة خبراتها وأفضل الممارسات التي طبقتها من خلال مبادرة «حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة»، النموذج الاجتماعي المبتكر الذي يساهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام.

وأضاف معاليه: «تساهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة مجتمعي مكان للجميع التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، إذ تلتزم الهيئة دمج وتمكين أصحاب الهمم ضمن أربعة محاور تشمل: الموظفين، والمتعاملين، والمجتمع، والشركاء.»

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