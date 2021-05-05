12 ميزة كفلها قانون الخدمة المساعدة لـ 19 مهنة وحرفة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

كفل قانون الخدمة المساعدة 12 ميزة لفئات عمال الخدمة البالغ عددها 19 خدمة وهي مستخدم، وبحّار، وحارس، وراعٍ، وسايس، ومضمر، وصقار، ومدبرة منزل، وطباخ، ومربية أطفال، ومزارع، وبستاني، ومدرب خاص، وممرض خاص، ومدرّس خاص، ومندوب خاص، ومهندس زراعي خاص بالإضافة إلى سائق خاص وعامل.

وتضمن قانون العمالة المنزلية المساعدة 12 حقاً وامتيازاً أساسياً لكل عامل أجنبي يدخل الدولة للعمل منها دفع الأجور كما هو مبين في العقد خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها، وإعطاء يوم راحة في الأسبوع مدفوع الأجر، و12 ساعة راحة يومياً منها 8 ساعات راحة متتالية، وإجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوماً في السنة، وتأمين طبي وإجازة مرضية لمدة 30 يوماً في السنة، وتذكرة سفر ذهاباً وإياباً كل عامين.

وتوفير سكن لائق ووجبات طعام لائقة وملابس إذا لزم الأمر علاوة على احتفاظ العمالة المساعدة بوثائق سفرهم وبطاقات هويتهم، والإعفاء من رسوم المحكمة في حال أي دعوى قضائية ترفع من قبل العامل ويجب التعامل معها على وجه السرعة.

إجازة

كما ألزم قانون الخدمة المساعدة بمنح العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً عن كل سنة، حيث تنص المادة 13 على أن تكون الإجازة السنوية مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر.

فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة خلال سنتين متتاليتين.





تحمل

ونص القانون على أن يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين بالإضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة، وإذا انتهى عقد العمل أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل عنها بدلاً نقدياً مساوياً لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويُحسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة إلا إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعاً لصاحب العمل فيتم احتساب الأجر.

7

يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً، أو اتفاقاً، أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون يجوز للعامل في حالة تجديد عقد العمل تجميع الإجازة المستحقة له عن أكثر من سنتين والحصول عليها مجمعة.

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