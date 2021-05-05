محمد بن زايد يوجّه دعوة إلى رئيس إقليم كردستان العراق لزيارة الدولة

المصدر: أربيل - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعوة إلى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق لزيارة الدولة، سلمها أحمد الظاهري قنصل عام الإمارات لدى الإقليم.

جاء ذلك لدى استقبال نيجيرفان بارزاني في القصر الرئاسي، قنصل عام الإمارات.

ونقل القنصل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس بارزاني وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل رئيس إقليم كردستان العراق، القنصل تحياته إلى القيادة الرشيدة للدولة ، وتمنياته للإمارات حكومةً وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

وأعرب عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على هذه الدعوة، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية العراق، وبشكل خاص إقليم كردستان.

وتناول اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان العراق وسبل تطويرها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

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