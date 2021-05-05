محمد بن راشد: العالم يستعيد عافيته من دبي

المصدر: دبي - البيان

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس بوفود الدول والمنظمات الدولية في اجتماعهم النهائي استعداداً لانطلاقة إكسبو 2020 دبي، ليكون التجمع الأخير للدول والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية والشركات قبل انطلاق الحدث العالمي الضخم في دبي شهر أكتوبر المقبل.

وقال سموه: «رحبت دبي اليوم بوفود 173 دولة و24 منظمة دولية في اجتماعهم النهائي استعداداً لانطلاقة إكسبو 2020 في دبي أكتوبر القادم.. دبي مستعدة.. و190 دولة مستعدة.. والعالم يستعد لاستعادة عافيته عبر أكبر حدث ثقافي في العالم». من جانبه، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي:

«تمكنت دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها، وما اتخذته من إجراءات احترازية من أن تكون واحدة من أفضل الدول تعافياً من جائحة (كوفيد19)، واليوم بفضل هذه الرؤية وثقة كافة الدول والمنظمات المشاركة في إكسبو 2020 نستكمل الاستعداد لاستقبال العالم في دبي».

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محمد بن راشد يرحب بوفود الدول والمنظمات الدولية في اجتماعهم النهائي استعداداً لانطلاقة إكسبو 2020

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