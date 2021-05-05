محمد بن راشد يصدر تشريعات تنظيمية لجهات في دبي

المصدر: دبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات التنظيمية لجهات تابعة لحكومة الإمارة، وذلك ضمن إطار مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه لتعزيز كفاءة ومرونة القطاع الحكومي.

وتفصيلاً.. أصدر سموه قانوناً ألغى بموجبه المعهد الدولي للتسامح ونص على أن تتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري كافة المهام والاختصاصات المنُوطة بالمعهد، وقانوناً بإلغاء «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» على أن تحل دائرة التنمية الاقتصادية محل المركز في كافة المهام والاختصاصات.

وأصدر سموه قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، ومرسوماً بتعديل بعض أحكام مرسوم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

كما أصدر سموه مرسوماً بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، والذي نصّ على توسيع نطاق اختصاصها، لتتولى النظر والبت في التظلمات المُقدمة إليها من موظفي 44 جهة حكومية.

وأصدر سموه مرسوماً بإلغاء «مجلس دبي للتصميم والأزياء»، بعد إتمامه للمهام المنوطة به.

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