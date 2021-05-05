أمطار مصحوبة بالبرد على مناطق متفرقة في الدولة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

مع استمرار وجود امتداد المنخفض الجوي السطحي، المصاحب لامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، سقطت أمس أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق متفرقة شمالاً وشرقاً.

كما استمر الطقس يوم أمس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية مع تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة، وكانت الرياح معتدلة أصبحت نشطة إلى قوية السرعة أحياناً بعد الظهر وكانت مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وهطلت أمس أمطار متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بالبرد أحياناً على العين في الظاهر والشعبية وشعاب الأشخر والوثبة وسويحان في أبوظبي، ومطار العين ومطار آل مكتوم الدولي والليسلي بدبي، وكانت غزيرة على الهير والخبيصي وعشارج والمقام والمويجعي والفقع وأم غافة بالعين، كما سقطت أمطار غزيرة وبرد على منطقة سهيلة بالذيد والغيل وكدرا واصفني ووادي غليلة برأس الخيمة وحنية في الفجيرة ومسافي وسهيلة.

جريان الأودية

وأدى سقوط الأمطار الغزيرة إلى جريان الأودية والسهول في مناطق البصيرة والطويين والسيحي ودبا ووادي الفاي بالفجيرة، وطريق خورفكان الجديد، وضدنا والبدية في الفجيرة.

وسقطت أمطار خفيفة على العور بدبي واوحلة بالفجيرة وكانت رعدية على مطار الفجيرة الدولي ووادي العجيلي والحويلات في رأس الخيمة.

وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة بواقع 44.3 درجة مئوية في بدع دعفس عند الساعة 14:45 عصراً، بينما سجلت أقل درجة حرارة في جبل جيس بواقع 15.9 درجة مئوية عند الساعة 2:30 صباحاً.

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