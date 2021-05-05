10 آلاف وجبة إفطار يومياً من «دبي الخيرية»

المصدر: دبي - رامي عايش

أعلنت جمعية دبي الخيرية، عن توزيع نحو 320 ألف وجبة إفطار على مستحقيها منذ بداية رمضان بواقع 10 آلاف وجبة يومياً، بالشراكة والتعاون مع كل من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة تنمية المجتمع، وشرطة وبلدية واقتصادية دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال ومؤسسة وطني الإمارات.

وقال أحمد مسمار أمين السر العام: إن الجمعية رصدت 3 ملايين درهم لمشروع توزيع الوجبات طوال شهر رمضان، إضافة إلى نصف مليون درهم تلقتها من المحسنين لهذا المشروع.

وأشاد مسمار بالتزام المحسنين وأهل الخير الإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب ممارسة بعض العادات المجتمعية مثل توزيع الوجبات بين الجيران، أو توزيع وجبات الإفطار من المنازل إلى العمال مباشرة، لما قد تسببه هذه الممارسات من إضرار بصحة وسلامة والمجتمع.

دعم

وأضاف: جمعية دبي الخيرية على استعداد تام لاستقبال تبرعات المحسنين لدعم مشروع إفطار الصائم، وخصوصاً مع تأكيد اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والبروتوكولات المعمول بها على مستوى الدولة.

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