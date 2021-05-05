«خليفة الإنسانية» توزع مساعدات في مخيم ديبكة للنازحين العراقيين

المصدر: أربيل - وام

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق، مساعدات مالية للنازحين العراقيين في مخيم «ديبكة» الواقع على أطراف محافظة أربيل، بهدف التخفيف من معاناتهم لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها خصوصاً في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: إن هذه المساعدات تأتي في السياق العام لعمل المؤسسة، حيث تقوم بتقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين في أي مكان في العالم بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين.

حرص

وأضاف المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: رغم ما أصاب العمل الإنساني والخيري في الخارج من معوقات خلال جائحة فيروس كورونا إلا أننا حرصنا على تقديم يد العون والمساعدات في العديد من الدول منها العراق الشقيق.

ومن جهته، وجه أحمد الظاهري القنصل العام لدولة الإمارات في كردستان العراق، شكره لمؤسسة خليفة الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه المعونات تأتي استمراراً للنهج الذي غرسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون وانتهجته القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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