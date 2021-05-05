ريم الهاشمي: الاجتماع يؤكد ثقة العالم في الإمارات

المصدر: دبي ـ وام

قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن الاجتماعات التي استضافتها دبي للمشاركين الدوليين بـ«إكسبو 2020 دبي» تعتبر أكبر وأهم الاجتماعات قبل افتتاح إكسبو 2020.

وأكدت أن الاجتماع التنسيقي الفني الذي يضم 370 شخصاً من 173 دولة عبارة عن ثقة دول العالم في قدرة الإمارات وقدرة دبي في استضافة إكسبو، وثقتهم في المنظومة الصحية للإمارات التي أثبتت للعالم أنها تتحدى الصعوبات.

وأضافت معاليها «وجهنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى إبهار العالم فحاولنا عن طريق المشاريع الجبارة العظيمة التي وضعت والمدينة الجديدة التي تم بناؤها، والمشاركة الدولية لم يسبق لها مثيل في مشاركات سابقة لإكسبو، فاليوم لدينا 190 دولة تم تأكيد مشاركتها وخاصة في ظل كيوفيد 19 ورغم الأوضاع الصعبة، في كافة أنحاء العالم، وهذه شهادة نحن نعتز بها، ونطلب من الله التوفيق في أداء المهمة على أحسن وجه ونرفع رأس شعب الإمارات في كل مكان».

وحول الحضور الدولي الكبير للاجتماع، قالت معاليها إن دولة الإمارات اضطرت إلى تأجيل إكسبو (لمدة سنة)، واليوم تواجد الوفود ومشاركتهم معنا عبارة عن تجسيد ثقتهم في قدرتنا في استضافة الحدث إن شاء الله في أكتوبر المقبل مؤكدة حرص القائمين على الحدث على إجراءات السلامة الصحية فيما يتم فحص الوفود قبل وصولهم إلى موقع إكسبو (PCR) علماً أن كل موظفي إكسبو تلقوا اللقاح.

وأكد الدكتور أحمد مغاوي، المفوض العام للجناح المصري أن إكسبو هو المنبر الأساسي والمحفل الذي يضع أي بلد لعلاقات تكاملية ترابطية ما بين الدول بعضها البعض والدورة الحالية لإكسبو 2020 على أرض دبي في الإمارات الشقيقة تتعامل مع إكسبو من منظور كترابط العقول لصنع المستقبل.

ومن هنا تأتي خصوصية إكسبو في هذه الدورة، فترابط العقول لصنع المستقبل في وقت العالم أجمع يمر في تحديات كثيرة جداً، مثل جائحة كورونا. وحول الجناح المصري قال إن المحتوى الذي سيتم عرضه داخل الجناح يتم إنتاجه حالياً، وأجندة الفعاليات ستكون مفاجأة لكي يكون لدينا فعاليات ومحتوى براق وجذاب يجعل الزائر يستمتع بالجناح المصري وإكسبو بشكل عام.

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