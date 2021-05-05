تدشين مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020

المصدر: دبي ـ بشار باغ

جاءت استضافة مركز دبي للمعارض للاجتماع النهائي للمشاركين الدوليين في «إكسبو 2020 دبي» بمثابة تدشين لفعاليات المركز الذي يعتبر إضافة نوعية لصناعة المؤتمرات والمعارض ليس على المستوى المحلي فحسب بل على الصعيد الإقليمي أيضاً.ويمتاز المركز بموقعه الحيوي على بعد 300 متر فقط من قلب موقع إكسبو 2020، ويضم مساحة 45 ألف متر مربع مخصصة للفعاليات، كما يضم مسرحين ومدرجاً وعدداً من القاعات المتعددة الأغراض وأربعة أجنحة و24 قاعة اجتماعات، وهي قابلة للتعديل لتناسب جميع أنواع الفعاليات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية.

ويضم المجمّع الجنوبي للمركز 28 ألف متر مربع من مساحات العرض، ويمكنه استضافة الفعاليات المختلفة من خلال نماذج تصميم مختلفة. ويمكن تقسيم المكان إلى تسع قاعات، بما يضمن للمنظمين استضافة ما بين 300 و20 ألف ضيف أما المجمّع الشمالي فيضم 5 قاعات متعددة الأغراض على مساحة 17 ألف متر مربع. ويمكن تعديل المساحة لتستوعب ما بين 200 و2000 شخص.

ويتسع المركز لـ15 ألف شخص ويوفر منصة عالمية المستوى لاستضافة المؤسسات ومنظمي الأحداث والفعاليات والمشاركين في إكسبو 2020 دبي، وشركائه، على مدى الأشهر الستة لانعقاد أكبر تجمع من نوعه للعقول المبدعة في العالم.

مكون أساسي

ويمثل المركز بوجوده في موقع «إكسبو 2020 دبي»، مكوناً أساسياً في إرث الحدث الدولي، حيث سيشكل إلى جانب دستركت 2020، المجتمع الحضري المتكامل الذي سيستمر بعد إكسبو، محوراً اقتصادياً مؤثراً لدبي والإمارات.ويعد مركز دبي للمعارض محركاً مهماً لنمو قطاع خدمات الأعمال.

حيث ستجتذب عملياته وتوسعاته زائرين من الداخل والخارج، وتشجع على بناء اقتصاد مستدام يتسم بالمرونة والتنوع، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، التي تضع مجموعة من الأولويات الوطنية للاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد.

وباختيار مركز دبي للمعارض كمقر استضافة ستُتاح لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وجميع منظمي الفعاليات الآخرين، فرصة التواصل مع الجمهور في قلب أكبر فعالية ضخمة في العالم العربي، والتي من المنتظر أن تجتذب 25 مليون زيارة.

ومركز دبي للمعارض مزوّد بأحدث التقنيات وأفضل الوسائل الصوتية والمرئية ومعدات الاتصالات إلى جانب المطاعم، ومن المنتظر أن يصبح مركزاً للمشاركين من الدول، والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف والشركات والمؤسسات التعليمية وزوار «إكسبو 2020 دبي». فضلاً عن ذلك، فإن هذا المقر المتعدد الأغراض سيستخدمه مجتمع أوسع نطاقاً كموقع فريد من نوعه للقمم ومهرجانات الأعمال والحلقات الدراسية وحفلات الزفاف وحفلات العشاء والاستعراضات الحية.

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