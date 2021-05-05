360 فائزاً و600 مكرم في الموسم الرابع من «خارج الصندوق»

المصدر: (العين – جميلة إسماعيل)

أعلن مشرفو مسابقة «خارج الصندوق»، والتي نظمها مركز العين لرعاية الموهبة والتميز نتائج الموسم الرابع من المسابقة، والتي أسفرت عن فوز 360 مشاركاً في فئاتها المختلفة والتي بلغت 12 فئة ابتكارية استهدفت كافة فئات المبتكرين المختلفة، وتم الإعلان عن تكريم 600 شخصية وجهة، تنوعت بين شخصيات ابتكارية ومشرفين على الطلاب الفائزين ومنظمين ومحكمين وكذلك الجهات الداعمة.

وقال أيمن النقيب، مبتكر المسابقة والمشرف العام عليها لـ «البيان»: «إن خارج الصندوق تعدت كونها مسابقة يشارك فيها المبتكرون خلال فترة محددة إلى داعم فعلي وحقيقي لكل مبتكر، سواء في مرحلة اكتشاف القدرات الابتكارية أو المراحل المتنوعة وصولاً لخروج مبتكرات للنور وتفعيلها لخدمة المجتمع وتحقيق عوائد حقيقية.

ونوهت إلى أن المسابقة في هذا العام تسلط الضوء على 5000 عمل ابتكاري وخارج الصندوق بنسبة زادت 100 % عن الدورة السابقة، وزادت بنسبة أكثر من 150 % عن المستهدف، ويعود ذلك إلى الآليات الجديدة التي اتبعتها الجائزة في التقديم والترشيح المسابقة من خلال الوسم المدرج على منصات التواصل الاجتماعي والترشيح الإلكتروني وآلية التحكيم المبتكرة». وأضاف: «سيتم الإعلان عن حفل التكريم، والذي سيعقد افتراضياً مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية».

وأشارت رانيا محمد، منسق فئة المقترحات، أن المسابقة قائمة على التطوع في كافة مراحلها، كما أن المسابقة استقبلت أكثر من ألف مقترح في محاورها العشرة التي تم طرحها ونشرها جميعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولفتت باسمة عبد الله، منسق فريق الابتكارات التربوية الحديث، إلى فوز 12 مشروعاً تربوياً على المستوي العربي تم تقديمها من 15 دولة عربية، بينما فازت 10 مشاريع على المستوى المحلي منها الأجندة الأكاديمية الرقمية. فيما ذكرت فوزية الشيخ المشرف على فئة المبتكر المكتشف أن 60 مشاركاً فازوا في هذه الفئة والتي عنيت بمن لديهم سمات الابتكار من الأطفال تحت سن 6 سنوات أي مرحلة رياض الأطفال.

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