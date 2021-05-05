منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «مبادلة»

المصدر: أبوظبي- وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة، وذلك في قصر الوطن في أبوظبي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع البيانات المالية لعام 2020، وأداء الشركة المالي والتشغيلي، وسير العمل المتعلق بمشاريع الشركة داخل وخارج الدولة.. كما ناقشت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، وعبد الحميد محمد سعيد ومحمود إبراهيم المحمود.

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