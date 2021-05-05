«قانونية دبي» تنظم محاضرة دينية رمضانية

المصدر: دبي- البيان

نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي محاضرة دينية لموظفيها، بعنوان «فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك»، قدمها فضيلة الشيخ د. عبد الله الكمالي، مستشار أول تثقيف وتوجيه ديني.

وتضمنت المحاضرة التي أقيمت عن بُعد، فضل تلك الأيام المباركات التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادات والطاعات فيها أكثر من غيرها، وهو ما جرى عليه السلف الصالح، مشيراً إلى أن هذه العشر الأواخر تتضمن في فضائلها ليلة هي خير من ألف شهر، فيها تنزّل القرآن الكريم بقيمه الإنسانية الداعية إلى خير وصلاح البشرية جميعها.

ودعا الكمالي إلى اغتنام هذه الفرصة، بالمسارعة في الخيرات، والإكثار من الأعمال الصالحة، وقيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، تحرياً لأجرها العظيم، وطمعاً في استجابة الدعوات، ومضاعفة الحسنات، مختتماً محاضرته بالرد على تساؤلات الموظفين واستفساراتهم في أمور دينهم.

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