شرطة الفجيرة تسارع إلى توفير مسكن لأسرة تضررت من الأمطار الغزيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت إمارة الفجيرة سقوط أمطار متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مختلف المناطق التابعة لها، أدت إلى جريان الوديان والشعاب ولم تسفر عن أية أضرار في الأرواح ولله الحمد.

وتسببت أمطار اليوم في تضرر جدار منزل أسرة مواطنة في منطقة البصيرة حيث سارعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في توفير سكن مؤقت بالتنسيق مع جمعية الفجيرة الخيرية، واطمأن قسم الشرطة المجتمعية بشرطة الفجيرة على حالة تلك الأسرة وبادر في توفير متطلباتها واحتياجاتها.

كما استمرت حركة السير والمرور بطريقة انسيابية ولم تسجل أي حوادث بليغة أو إصابات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز