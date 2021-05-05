محمد بن زايد وبايدن يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية وقضايا البيئة

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها في مختلف المجالات.

وتناول الاتصال الهاتفي التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وأهمية دفع الجهود الدولية في هذا المجال إلى الأمام، في ضوء نتائج والتزامات قمة القادة حول المناخ التي عقدت مؤخرا.

وتطرق الاتصال الهاتفي إلى العديد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط والقرن الافريقي.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في المستقبل، وبذل الجهود المشتركة من أجل تعزيز السلام والتعاون في المنطقة بما يصب في مصلحة شعوبها وتطلعها نحو الاستقرار والتنمية، ودعم جهود تسوية النزاعات والأزمات الإقليمية عبر الطرق الدبلوماسية والسياسية.

وقدم الرئيس الامريكي تهانيه بمناسبة احتفالات دولة الامارات بعام الخمسين، مشيراً الى الأهمية الإستراتيجية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وإسرائيل.

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