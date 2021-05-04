وضع حجر الأساس لمسجد «الموردة 2» في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

وضعت جمعية الشارقة الخيرية حجر الأساس لمسجد «الموردة2»، والذي سوف يتم بناؤه على مساحة 411 متراً مربعاً، بتكلفة مليوني و150 ألف درهم- بحضور محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية، والمهندس عبدالله الياسي رئيس القسم الهندسي لإدارة بناء ورعاية المساجد في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة - ليضاف إلى قائمة المساجد التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية بسائر مناطق إمارة الشارقة بالتنسيق والتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وأفاد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات بجمعية الشارقة الخيرية، بأن مسجد «الموردة 2» من المقرر أن يتم الانتهاء من بنائه في غضون 10 أشهر، متضمناً عدداً من المرافق الممثلة في مصلى النساء، وسكن الإمام ودورات مياه ومواضئ للرجال وأخرى للنساء، إلى جانب مواقف للسيارات، موضحاً أن المسجد يسع حتى 230 مصلياً.

وأضاف أن الجمعية بهذا المشروع الجليل تواصل نهجها نحو الإسهام بما يجود به الخيرون لعمارة بيوت الله عبر برامج المشاركات المجتمعية بالتعاون مع الشؤون الإسلامية بالشارقة، حيث بناء المساجد من أحب الأعمال إلى الله، والمحسنون دائماً يبادرون إلى دعم هذه المشاريع وسائر أعمال الجمعية لما فيه من ثواب عظيم، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من بنى بيتاً لله بنى الله له بيتاً في الجنة»، ومن هذا المنطلق فقد اعتادت الجمعية على الاستمرار في هذا المشروع داخل وخارج الدولة.

وأوضح أن إجمالي أعداد المساجد التي تم إنشاؤها داخل الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة قد وصلت إلى 23 مسجداً بتكلفة 60 مليون درهم.

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