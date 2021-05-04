اختتام مسابقة القرآن افتراضياً بنادي دبي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

اختتمت افتراضياً مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم في دورتها التاسعة التي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم تحت رعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بمشاركة 330 متسابقاً من مختلف أنواع الإعاقات البصرية والسمعية والفكرية والحركية والجسدية.

وبدأت فعاليات حفل الختام بآيات من القرآن الكريم تلاها المتسابق راشد المرزوقي من نادي دبي لأصحاب الهمم أعقب ذلك كلمة ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الذي وجه الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها لمسابقة القرآن الكريم التي ينظمها النادي سنوياً في هذا الشهر الفضيل.

كما وجه بالرقاد الشكر إلى كل من شارك وأسهم في نجاح الدورة التاسعة من فرق العمل ولجنة التحكيم والمشرفين وغيرهم لتحقق هذه الدورة أهدافها المنشودة وفق الخطة الموضوعة من اللجنة المنظمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز