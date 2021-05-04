"الطوارئ والأزمات" تدعو الجمهور إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر

المصدر: البيان الإلكتروني

أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأفراد الجمهور ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية خلال عيد الفطر، واقتصارها على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن بنفس المنزل، وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة،

وأكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا أنه يفضل تقديم التهاني للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية، وعدم تبادل الهدايا والأطعمة والامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال واستخدام البدائل الإلكترونية.

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